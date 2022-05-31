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Öğrenciler İstanbul'un Fethini kutladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstanbul’un Fethinin 569.

DÜZCE (İHA) – Düzce Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstanbul'un Fethinin 569. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.


İstanbul'un Fethinin 569. yılı Düzce'de Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan gösteri ile Kültür Merkezi'nde kutlandı. Programa Vali Cevdet Atay ile birlikte protokol üyeleri de yoğun katılım gösterdi.


Öğrencilerin hazırladığı İstanbul'un Fethi kutlamalarında çeşitli tiyatro oyunlarının yanı sıra sergilerde açıldı.

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