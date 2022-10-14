Öğrenciler Jandarmayı tanıdılar

Özel Düzce Çocuk Kulübü yaptığı etkinliklerle fark oluşturmaya devam ediyor. Hem öğrenciler hem de aileleri için seminerler, konferanslar, konserler, şiir geceleri gibi birçok etkinliğe imza atan Özel Düzce Çocuk Kulübü bu defa da İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Kulüp öğrencileri ve eğitimcileri ile birlikte gerçekleşen ziyarette jandarmanın görevlerinin yanı sıra jandarma olma şartlarını da asker abi ve ablalarından dinlediler. Ayrıca ziyarette jandarma ekiplerinin olaylarda kullandığı ekipmanları da tanıyan öğrenciler, güler yüzlü ilgi ve alakalı jandarma abi ve ablalarını hayranlıkla izlediler.

Ziyaret esnasında ayrıca narkotik, kaçakçılık köpeklerinin eğitim gösterilerini de beğeni ile takip ettiler. Jandarma ekipleri ise öğrencilere ziyaretin anısına çeşitli hediyeler verdiler.