Öğrenciler kan bağışında bulundular

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Mahpeyker Sultan Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli tek kaynağı insan olan kan bağışında bulundular.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahpeyker Sultan Kız Yurdu ve Türk Kızılayı Düzce Şubesi, kan bağışında bulunarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kızılay Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve yurt personelleri tek kaynağı insan olan kan verdi.

Kızılay yetkilileri öğrencilerin bu anlamlı bağışı için teşekkür ettiler.