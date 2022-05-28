İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler kan vermek için yarıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda, kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler kan verebilmek için birbirleri ile yarıştı.


Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin barındığı Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda, kan bağışı etkinliği düzenlendi. Düzce Kızılay ekiplerince yurdunda yemek hane kısmında gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce öğrenci kan bağışlamak için birbirleri ile yarıştı. Gün boyu yurt yemekhanesinde devam eden kan bağışı etkinliğinde 230 ünite kan toplandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.