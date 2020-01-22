Öğrenciler Karaca için fidan dikti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de öğretmenler ve öğrenciler TEMA Vakfının kurucusu ve onursal başkanı merhum Hayrettin Karaca anısına yeni açılacak olan Öztermiyeci Ortaokulu'nun bahçesine 500'e yakın fidan dikimi yapıldı.

20 Ocak 2020 tarihinde vefat eden TEMA Vakfı kurucusu ve onursal başkanı Merhum Hayrettin Karaca'nın hatırasına ithafen, 81 ilde 100'er adet fidan toprakla buluşturuldu. Bu amaçla Düzce'de Cumhuriyet Mahallesinde yeni açılacak olan Öztermiyeci Ortaokulu'nun bahçesine 500'e yakın fidan dikimi, öğretmen ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte Toprak Dede'nin hatırası yaşatıldı.