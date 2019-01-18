Öğrenciler karnelerini aldı tatile “Merhaba” dediler

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 71 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Vali Zülkif Dağlı ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Gazi Mustafa Kemal okulunda karne dağıtım törenine katıldı öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.

Vali Dağlı, “Çocuklarımız 15 gün boyunca dinlenecekler. Havalar da biraz soğuk, dışarıda da oynayacaklar ama kendilerini üşütmeyecekler. İnşallah ikinci döneme çok daha zinde başlayacaklar” dedi.

Düzce il genelinde yaklaşık 71 bin öğrenci karne alırken ikinci eğitim öğretim dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak.