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Öğrenciler kenddi elleri ile yetiştirdikleri ürünleri topladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrenciler tasarım ve beceri atölyeleri bünyesinde okul bahçelerinde oluşturulan bitki yetiştirme ve hayvan bakımı alanlarında yaşam becerileri kazanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de öğrenciler tasarım ve beceri atölyeleri bünyesinde okul bahçelerinde oluşturulan bitki yetiştirme ve hayvan bakımı alanlarında yaşam becerileri kazanıyor.


Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda ilkokullardan başlayarak tüm öğretim kademelerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılması, yenilikçi uygulamalara imkan verilmesi hedefinden yola çıkılarak, Tasarım Beceri atölyeleri ile bağlantılı olarak okul bahçelerinin yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülmesi amacıyla okullarda çalışmalar yürütülmekte. Bu kapsamda okul bahçe alanı uygun olan okullarda, "Bitki Yetiştirme, Hayvan Bakımı Becerileri Kazandırma ve Yaşam Becerileri Kazandırma" amaçlarıyla okul bahçelerinde mini tarım alanları, hobi bahçeleri, seralar, hayvan kümesleri ve farklı yaşam alanları oluşturuldu. Öğrenciler toprağı, doğayı ve hayvanları tanıyarak, görerek, dokunarak ve üreterek öğrenme imkanı buluyor.


Öğrenciler tarım alanlarında kendi elleriyle ektikleri ürünleri meyve ve sebzelerini hasat ediyor.

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