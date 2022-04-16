Öğrenciler kitap yıkama makinesine hayran kaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan kitap yıkama makinesine öğrenciler hayran kaldı.

Düzce İl Halk Kütüphanesi bünyesinde bulunan ve Türkiye'de bazı kütüphanelerde bulunan kitap yıkama makinesi görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler, burada kitaplar hakkında bilgi almasının ardından kütüphane yöneticisi Hilay Ay ile birlikte bina içerisinde tur gerçekleştirdi. Öğrencilerin merak ettiği kitap yıkama makinesinin detaylarını öğrencilere anlatan Ay, “Bu cihaz adı gibi kitapları yıkamıyor. Tozlu raflarda kalan kitapları bu cihazın içerisine koyuyoruz. Cihaz içerisinde ki kitap tozları arındırıyor. Tozlanmış, eskimiş kitap bu cihazdan tertemiz çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler makineye hayran kalırken, Piri Reis'in haritasını da inceledi.