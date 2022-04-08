Öğrenciler Kızılay'ı tanıdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler Kızılay'ın çalışmalarını Şube Başkanı Halil Aydın'dan dinledi.

Öğrencilere yönelik çeşitli programlar gerçekleştiren Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kızılay'ın çalışmalarını merak etti. Öğrencilerin merakının giderilmesi için başlatılan çalışma dahilinde Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, okulda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere yönelik yapılan destekler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Aydın, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere yapılan desteklemeler ve Kızılay'ın çalışma prensibi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi'nin de katıldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.