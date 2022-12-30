İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciler mesleği erbabından dinledi

i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.


Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri söyleşi programı okulun konferans salonunda yapıldı. Okul Müdürü Seyfettin Demirer ve öğretmenlerinde katıldığı söyleşi programında öğrenciler ile bir araya gelen Dr. Yılmaz, öğrenciler ile hasbihal ederek kariyer planlamaları ve hedef seçimleri, hekimlik mesleği, hayata dair deneyim ve tecrübelerini paylaşarak geleceğe dair tavsiyelerde bulundu.


Programın devamında sosyal, kültürel, sportif ve akademik anlamda başarı gösteren öğrencilere Dr. Yasin Yılmaz tarafından ödülleri takdim edildi.


Soru cevap olarak devam eden program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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