Öğrenciler meslekleri erbabından öğrendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de lise son sınıf öğrencileri meslekleri yaşayanlarından öğrendi. 50 yaşından sonra ünlü olan sanatçı Nurullah Çelebi , “Hayat size hangi mesleği itmişse o mesleği severek yapmamız lazım” dedi.

İŞKUR Düzce Müdürlüğü tarafındın düzenlenen Meslek Erbapları panelinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi rehber öğretmenleri desteği ile 12 sınıf öğrencileri meslekleri yaşayanlarından öğrendiler.

Panelde hoş geldin konuşması yapan Cumhuriyet Anadolu Lisesi İbrahim Bayrak, mesleklerin önemine değinerek “İyi bir meslek sahibi olabilirsiniz, çok para kazanan bir meslek sahibi olabilirsiniz bu çok iyi bir insan olacağınız anlamına gelmez. İyi insan vatanına, milletine en iyi hizmet edendir. Bu programları düzenlemekte amacımız meslekleri size tanıtmak” dedi.

Veteriner Semih Yıldırım, “Seveceğiniz büyük bir aşkla yapacağınız mesleği yapınız. Veterinerlik mesleğini yaparken hayvan sevgisinin olması çok önemlidir. Ben rehber öğretmenim yönlendirmesiyle bu mesleği seçtim iyi ki seçmişim. Tekrar hayata gelsem yine aynı mesleği seçerdim” ifadelerinde bulunarak mesleği ile ilgili bilgiler aktardı.

“Size ışık olabiliriz”

Avukat İrem Albayrak Öner, mesleği ile ilgili bilgiler vererek “Sizin meslek seçiminize ışık tutmak için buradayız. Hangi mesleği seçeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Bizim burada anlattıklarımız sizlere sadece ışık olabilir. Karar verirken meslek danışmanlığı gibi bu konuda çalışan alanlardan faydalanmanızı tavsiye ederim” tavsiyesinde bulundu.

10 yıl öncesine kadar kendisinin de lise sıralarında olduğunu söyleyen Diş Hekimi Özgür Kartal Işık, öğrencilere “Yapmanız gereken sınav dönemine kadar iyi bir şekilde çalışmak. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın, istediğiniz mesleği yapabilirsiniz. Diş hekimliğini seçmek istiyorsanız el becerinizin olması gerekiyor. İnsanın kendi işini yapabiliyor olması gerçekten çok güzel bir şey, avantajları olduğu gibi dezavantajları var. Mesleği okurken sevmeye başladım şu an işimi de severek yapıyorum. İşinizi iyi yapın, seçeceğiniz mesleğin en iyisi olmak için mücadele verin” dedi.

Avukat Beyza Arslan, mesleği ile ilgili bilgiler verirken öğrencilere günümüzde sosyal medya kullanırken suç teşkil edebilecek konulara değindi.

Psikolog Nazlı Kaymakoğlu, ise “İyi bir üniversitede okumak hayata bakışınızı değiştirebiliyor. Psikoloji öğrenirken büyük bir keyif alacağınız bölüm” ifadelerinde bulundu.

Panelin son konuşmacısı sinema ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi'de “Ne mutlusunuz ki aileleriniz sizi destekliyor. Ben kamu kurumundan emekli oldum, 50'sinden sonra en çok sevdiğim işi yapmaya başladım. Hayat size hangi mesleği itmişse o mesleği yapacaksınız. Fakat bunu yaparken mutlaka ve mutlaka severek yapmamız lazım, severek yapın” tavsiyesinde bulundu.

Programın sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları panele katılanlara sordular. Etkinlik İŞKUR Düzce Müdürü Ferhat Acar, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Bayrak katılımcılara belge, çiçek ve hediye verdi.