Öğrenciler öğretmensiz sınav oldu

Vali Zülkif Dağlı, çocuklardaki erdem, dürüstlük ve özgüven duygularını ön plana çıkartmayı amaçlayan uygulamanın dalga dalga ildeki tüm okullara yayılacağını söyledi.

Gözetimsiz sınav uygulaması, Düzce'de Hikmet Akın Ortaokulunda start aldı. Vali Zülkif Dağlı ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, sınavın gözetmen olmadan yapıldığı okulu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Uygulama kapsamında sınav süresince sınıfta öğretmen olmayacağını, bu sayede öğrencilerin dürüstlük, özgüven, erdem gibi manevi değerlerinin pekiştirileceğini kaydeden Vali Dağlı, “Milli Eğitim Bakanımızın ‘Okullarımızda gözetimsiz sınav yapsın, dahil olmak isteyen ben de varım desin' açıklaması üzerine proje başlatıldı. Dalga dalga ülkemize yayılıyor. Hikmet Akın Ortaokulunda Düzce'deki ilk gözetimsiz sınavımızı yaptık. Projenin start almasından kısa bir süre sonra okulumuz ‘Biz de varız' dedi. Uygulama kapsamında sınav süresince sınıfta öğretmen olmayacak. Öğrencilerimiz sadece kendi bilgilerine güvenerek neler yapabileceklerini gösterecekler. Çocuklarımızın aslında içinde var olan dürüstlük, özgüven, erdem duygusunu biz küçük bir çabayla ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Fıtraten çocuklarımızın hepsinde bu güzel duygular var” dedi.

Sistemin dalga dalga tüm okullara yayılacağını dile getiren Vali Dağlı, “Bu sınav sistemi dalga dalga tüm ilimizde, ülkemizde yaygınlaşacak. Güzel bir uygulama. Okulumuz ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Uygulamanın öğrencilerimizin manevi gelişimine fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.