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Öğrenciler okudu, ödülü kaptı

Sedat Şenkardeşler Ortaokulu, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ‘Okudukça Büyüyorum’ projesinin ödül törenini gerçekleştirdi.

Sedat Şenkardeşler Ortaokulu, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ‘Okudukça Büyüyorum' projesinin ödül törenini gerçekleştirdi.


Düzce'de öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının arttırılması için başlatılan ‘Okudukça Büyüyorum' projesini gerçekleştiren Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu'nda ödül töreni düzenlendi. En çok kitap okuyup özet çıkartan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve okulu yaptıran Hayırsever Şükran Öney törene katılım sağladı.


Kitap okuma kültürünü kazandırma adına yürütülen projede en çok kitap okuyan öğrencilere, bisiklet, tablet gibi hediyeler verildi.

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