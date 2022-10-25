Öğrenciler okul işleyişini gözlemledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Erasmus+ projesi çerçevesinde Düzceli öğrenciler Çek Cumhuriyeti'nde okul ve derslerin işleyişini gözlemledi.

Erasmus+ projeleri çerçevesinde çalışmaları koordine eden Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce'de okul ve derslerin işleyişlerinin geliştirilmesi için başlattığı proje çerçevesinde 10 öğrenci ve 2 öğretmeni Çek Cumhuriyetine gönderdi. Okul Eğitimi Akreditasyonu çerçevesinde Farabi Anadolu Lisesi ve Tevfik Fikret İleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan 10 öğrenci ve 2 öğretmenin ziyaret ettiği Prag slovanske Gymnazium ve Educanet Schools'ta grup hareketliliği etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenler okul ve derslerin işleyişlerini gözlemlendi. Çek Cumhuriyeti'nde ki çalışmaları inceleyen heyet daha sonra Düzce'de de okul ve derslerinde gördüklerini uygulayacak.