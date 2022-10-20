Öğrenciler okula geri dönecek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaz aylarında okullarda başlatılan güçlendirme çalışmalarından ilki tamamlandı. 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri pazartesi gününden itibaren okuluna geri dönebilecek.

Düzce'de daha önce deprem görmüş okullarda güçlendirme yapılması için planlamalar yapılmıştı. Bu çerçevede 100. Yıl Ortaokulu'nda güçlendirme yapılması gereken okullardan birisi olunca yaz aylarında okulda güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm kolonlarında güçlendirme yapılan, sınıflarında yenileme yapılan okulda ki çalışmalar tamamlandı. İç ve dış boyası tamamlanan okulun sınıf malzemeleri de okula yerleştirilerek öğrencilerini ağırlamaya başlayacak.