Öğrenciler okula kabul bursluluk sınavında ter döktüler

Düzce'de hafta sonu yapılan Bahçeşehir Koleji okula kabul sınavı yoğun ilgi gördü. 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda yüzlerce öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir kolejinde eğitim almak için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler geleceklerinin temellerini atarken Okul Yöneticileri tarafından velilerde okul ile ilgili bilgiler verildi.

Okula kabul bursluluk sınavında başarı olan öğrenciler belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecek.

29 Şubat tarihinde de okulda 8-9-10 ve 11. Sınıflara yönelik sınav yapılacak.