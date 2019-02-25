Öğrenciler okula kabul sınavında ter döktüler

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji okula kabul sınavı öğrencilerin yoğun katılımı ile yapıldı.
Düzce'de hafta sonu yapılan Bahçeşehir Koleji okula kabul sınavı yoğun ilgi gördü. 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda yüzlerce öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir kolejinde eğitim almak için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler geleceklerinin temelleri atarken velilerde okulun sunumu izledi.