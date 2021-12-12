Öğrenciler okulda konser düzenledi

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda konser etkinliği düzenleme kararı aldı. Okul yöneticileri de öğrencilerin projesini destekledi. Düzceli 'MAÇO' isimli müzik grubu ile görüşen öğrenciler, konser fikirlerini paylaştı. Öğrencilerin teklifini kabul eden müzik grubu, elde edilecek gelirleri sosyal yardımlaşma kulüplerine bağışlayacaklarını söyleyerek, okulda sahne aldı. Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen konserden elde edilen gelir ile sosyal projelerin daha da artması bekleniyor.