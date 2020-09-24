Öğrenciler okuldan ayrılınca dezenfekte yapılıyor

DÜZCE (İHA) – 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte Düzce'de Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerin okuldan ayrılmasının ardından dört bir yanda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Korona virüs salgını sonrasında ilk olarak anaokulu ve birinci sınıf öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Velilerin en büyük korkusu olan hijyen konusunda okullarda çalışmalar da dikkatli bir şekilde yapılıyor. Düzce Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nda okulda bulunan yardımcı personeller, öğrenciler okuldan ayrılır ayrılmaz okul genelinde temizlik çalışmalarını yapıyor. Temizlik çalışmasının ardından dezenfekte yapan personeller okulun öğrencilere tertemiz ve hijyenik olarak başlamasını sağlıyor.