Öğrenciler olmayınca öğretmenler kardan adamlara karne verdi

Okula öğrenciler gelmeyince Düzce Metek TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğretmenler, karneleri öğrenciler yerine kendi yaptıkları kardan adamlara verdiler.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ara tatili, 22 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Pandemi nedeniyle eğitim öğretim uzaktan olunca karnelerde velilerin e-okul üzerinden kayıt yaptırmasıyla e-karne olarak alınacak. Öğrenciler ara tatile okullarına gelmeden girince Düzce Metek TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri de geleneği bozmadı. Önce okulun bahçesine kardan adam yapan öğretmenler, hazırladıkları öğrenci karnelerini de kardan adamlara verdi.

“Öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz”

Ayrıca Metek TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokul yönetimi okulun web sayfasından birde açıklama yaparak öğrenci ve velilere zorlu süreçte öğretmenlere yardımcı oldukları için teşekkür ederek öğrencilere iyi tatiller diledi. Okulun web sayfasından yapılan yazılı açıklamada; “Öğrenci velilerimiz e-okul sistemine giriş yaparak e-karnelere ulaşacaklardır. Karne sevincini elektronik ortamda yaşayacak olan öğrencilerimizi, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyoruz. Veli, öğrenci, öğretmen olarak online eğitimde ilk olan elektronik karneler ile okullarımızdaki hereketliliğin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerimizle kucaklaşmadan yaşanan bu karne günü buruk geçmiş olsa da, karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyoruz. Bu zorlu süreçte bizimle birlikte olan tüm velilerimize, yaşadıkları sıkıntılara rağmen önceliklerini çocuklarından, eğitimden yana kullanıp desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyoruz. Eğitim, teknoloji, öğrencinin katılımı ve motivasyonunu artırma, velinin desteğini sağlama, psikolojik destek gibi pek çok konuda süreci yöneten değerli öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürecin başarıyla tamamlanmasında birlikte hareket etmenin mutluluğu ile 15 Şubat Pazartesi gününe kadar iyi tatiller dileriz” ifadeleri yer aldı.