Öğrenciler özel yetenek sınavında limitleri zorladı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü, 2022-2023 Akademik Dönemi Özel Yetenek Sınavı'nı tamamladı.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler jüri üyelerinden tam not almak için yeteneklerini sonuna kadar zorladı. Performansların değerlendirilmesinin ardından 115 başvurudan 20 başarılı öğrenci, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nde eğitim alma hakkı kazanacak.