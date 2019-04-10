Öğrenciler Polis marşını söylediler

kuruluş yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Düzce İl Emniyet Teşkilatı tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Etkinlikte Polis üniforması giyen Işık İlköğretim Okulu öğrencileri hep bir ağızdan Polis Marşını okuyarak Türk Bayrağı açması büyük alkış aldı. Programın sonunda Işık İlköğretim Okulu Müdürü Sait Gümüş'e plaket takdim edildi. Anıt Park'taki törenin ardından Şehitliğe geçildi.