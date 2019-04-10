İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Öğrenciler Polis marşını söylediler

Emniyet Teşkilatının 174.

kuruluş yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Düzce İl Emniyet Teşkilatı tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Etkinlikte Polis üniforması giyen Işık İlköğretim Okulu öğrencileri hep bir ağızdan Polis Marşını okuyarak Türk Bayrağı açması büyük alkış aldı. Programın sonunda Işık İlköğretim Okulu Müdürü Sait Gümüş'e plaket takdim edildi. Anıt Park'taki törenin ardından Şehitliğe geçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.