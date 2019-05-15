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Öğrenciler Sevincini Rektör Çakar'la paylaştı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri dört yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği ve gelenekselleşen SEDAŞ Proje Fikri Yarışması’nda almış oldukları başarı plaketini Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri dört yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği ve gelenekselleşen SEDAŞ Proje Fikri Yarışması'nda almış oldukları başarı plaketini Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'la paylaştı.


Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Öztürk, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emin Yıldırız ve yenilikçi fikirleri ile yarışmada 3 proje ile finale kalmayı başaran öğrencileri, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda ağırlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, proje ekiplerini tebrik etti.


Geliştirdikleri projeler hakkında öğrencilerden bilgiler alan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin kazandıkları başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yenilikçi fikirlere fırsat veren bu tür yarışmalara katılım sağlamak isteyen öğrencileri her zaman desteklediklerini ifade etti.


Üç proje ile finale kalmayı başaran Düzce Üniversitesi öğrencileri, finalde; bir ikincilik ve iki mansiyon ödülünün sahibi olarak önemli bir başarı elde etmişlerdi.

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