Öğrenciler sıralarda olmaktan mutlu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Bostanlık İlkokulu'nu ve Çevrem İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler ise okulda olmaktan mutlular.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit yüz yüze eğitime başlayan Merkez Bostanlık İlkokulunu ve Çevrem İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip, öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Görevli öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyen Yiğit, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca uyku ve beslenmenin önemine de değinen Yiğit, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine destek sağlayan kitap okuma alışkanlığına da değindi. Murat Yiğit son olarak ise birinci sınıf öğrencilerinin defterlerini, yaptıkları çalışmaları inceleyerek, okuma - yazma çalışmaları hakkında sınıf öğretmenlerinden bilgi aldı.