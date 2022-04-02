Öğrenciler tabiat ve bakım atölyesini boş bırakmıyor

Düzce'de Okul Müdürü Şafak Duman'ın çalışmaları ve girişimleri ile Fatih İlkokulu'nda okulun iç kısmında tabiat ve bakım atölyesi açıldı. Çiçeklerden çeşitli hayvanlara kadar oluşturan atölyeyi ise öğrenciler boş bırakmıyor. Kuş ve bıldırcın ile balıkları yemleyen öğrenciler, atölyede bulunan çiçeklerin de bakımını yapıyor. Öğrenciler okuma köşesinde ise kitap okuyarak atölyeyi boş bırakmıyor.