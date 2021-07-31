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Öğrenciler tabiat yürüyüşü gerçekleştirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı’ndan Toptepe alanına kadar olan yol güzergahında tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'ndan Toptepe alanına kadar olan yol güzergahında tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi.


Efteni Gölü Kuş Gözlemi ve Tabiatı Anlama Kampı Projesi kapsamında tabiat sevgisi ve bilincinin aşılanması, tabiat zenginliklerinin ve güzelliklerinin tanıtılması amacıyla öğrencilere Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'ndan Toptepe alanına kadar olan yol güzergahında tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte Düzce Üniversitesi'nden Doc. Dr. Akif Keten tarafından yürüyüş güzergahında bulunan ve Düzce'nin endemik türlerinden olan Düzce Peygamber Çiçeği katılımcılara tanıtılarak endemik türler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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