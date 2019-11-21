Öğrenciler Türkiye'de ilk kez Düzce'de uygulanan sistemi gördüler

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Meslek yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri programı öğrencileri derslerde edindiği bilginin yanında, bu bilgileri pratikte ne gibi alanlarda kullanabileceklerini ve kamu kurumlarındaki çalışma şartları hakkında fikir edinmeleri amacıyla Türkiye'de ilk kez Düzce'de uygulanan 112 Acil Çağrı merkezini gezdiler.

Düzce Üniversitesi Meslek yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri programının her sene düzenlediği, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ziyareti, bu sene de ikinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. Öğrencilerin derslerde edindiği bilginin yanında, bu bilgileri pratikte ne gibi alanlarda kullanabileceklerini ve kamu kurumlarındaki çalışma şartları hakkında fikir edinmeleri amacıyla, düzenlenen ziyaret programına yaklaşık 30 öğrenci katıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri tarafından karşılanan yaklaşık öğrenci grubu, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binası ve çağrı merkezini ziyaret ederek çalışma ortamını görme fırsatı buldu. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi hakkında konferans salonunda bilgilendirildiği programda kamu spotu gösterimi yapıldı. Yeni hayata geçirilen “Engelsiz112” projesinin de anlatıldığı programda öğrencilere tanıtım materyalleri paylaşıldı.

Gerçekleştirilen sunumların ardından, öğrencilerin soruları yetkililer tarafından cevaplandı. Son olarak Düzce 112'deki çalışan personellere yönelik imkanlardan bahsedilerek, personelin faydalanabildiği sosyal alanlar ziyaret edildi. Özellikle, 112'ye gelen çağrıların karşılandığı ve yönlendirmelerin yapıldığı çağrı merkezi ziyareti, öğrencilerin eğitim gördüğü ön lisans programı için motivasyonlarının artmasına katkı sağladı. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine de önemli katkıda bulunan ve gelecek ile ilgili planlama yapmalarında öncü olabilecek ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.