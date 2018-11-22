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Öğrenciler üniversite sınavına hazırlanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üniversite sınavına girecek olan öğrencilere üniversiteye hazırlık destekleme ve yetiştirme kursları veriliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üniversite sınavına girecek olan öğrencilere üniversiteye hazırlık destekleme ve yetiştirme kursları veriliyor.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında devam eden üniversiteye hazırlık destekleme ve yetiştirme kurslarına görevlendirilen 15 öğretmen ile birlikte bu yıl sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında 353 öğrenci devam ediyor. Geçen yıl destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerden 78'i üniversitelere yerleşmişti.


Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çetin ile birlikte üniversiteye hazırlık destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Yiğit öğrenci ve öğretmenlerden devam eden kurslarla ilgili bilgiler aldı.

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