İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler unlu mamuller ürünleri yaptı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen Unlu Mamuller workshop gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü uygulama mutfağında gerçekleştirildi.


Etkinlikte, Şef Emin Aydemir ve Şef Mahmut Okutucu, Unlu Mamuller dersinde Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte workshop düzenlendi. Workshop dahilinde Şef Emin Aydemir tarafından kol böreği, açma, simit, boyoz ve katmer; Şef Mahmut Okutucu tarafından ise İzmir bomba ve sıfır atık çatlak kurabiye yapımı uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.