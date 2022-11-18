Öğrenciler unlu mamuller ürünleri yaptı

Etkinlikte, Şef Emin Aydemir ve Şef Mahmut Okutucu, Unlu Mamuller dersinde Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte workshop düzenlendi. Workshop dahilinde Şef Emin Aydemir tarafından kol böreği, açma, simit, boyoz ve katmer; Şef Mahmut Okutucu tarafından ise İzmir bomba ve sıfır atık çatlak kurabiye yapımı uygulamalı olarak gerçekleştirildi.