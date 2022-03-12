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Öğrenciler Vali Atay ile buluştu

DÜZCE (İHA) – İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri Düzce Valisi Cevdet Atay ile buluştu.


Vali Cevdet Atay, okulları ziyaret ederek hem öğrenciler ile bir araya geliyor, hem de okulların sorun ve sıkıntılarını yerinde inceliyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay ve Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İrfan Öztürk İlkokulunu ziyaret etti. İlk olarak öğrenciler ile bir araya gelen Vali Atay, burada çocukların dersleri ile ilgili incelemelerde bulunmasının ardından çeşitli sorular sordu. Atay daha sonra okul yönetimi ile bir araya gelerek İrfan Öztürk İlkokulu'nun sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

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