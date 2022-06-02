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Öğrenciler veda pikniğinde buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Namık Kemal İlkokulu 4.

sınıf öğrencileri veda pikniğinde bir araya geldi. Gençlik merkezi gönüllülerinin de katıldığı piknikte öğrenciler doyasıya eğlenerek piknik yaptı.


Düzce'de ilkokulda ki son haftalarını geçiren Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, Gölyaka Kültür Park'ta veda pikniği gerçekleştirdi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik merkezi gönüllülerinin de katılım sağladığı piknikte öğrenciler sokak oyunları oynayarak dans etti. Yarışmalar yaparak keyifli dakikalar geçirdi. Doğanın tadını çıkartan öğrenciler, yüz boyama etkinliklerinde çeşitli figürlere büründü.

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