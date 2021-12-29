Öğrenciler yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli eğitmen Fatih Şakuç tarafından verilen eğitimde; yangın anında alınacak önlemler, yangın söndürme teknikleri, karşılaşılan yangın anında etkilenen kişilerin nasıl kurtulacağı, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta AFAD ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı.