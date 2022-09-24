Öğrenciler yazarlarla buluşacak

Düzce'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlık ederken, Şube müdürü Yaşar Bilir'in yanı sıra okul müdürleri ve koordinatör öğretmenler katılım sağladı. Toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde okullarda gerçekleştirilecek olan yazar konferansları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.