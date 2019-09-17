Öğrenciler yazılım ve tasarımı artık daha kolay öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilkokullardan başlanarak tüm öğretim kademelerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılması için Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) kurulması hedeflenmekte.

Bu kapsamda Düzce'de hayırseverlerin desteği ile Tasarım Beceri Atölyelerinin kurulabilmesi için Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın imzası ile hazırlanan talep mektupları, ülkenin önde gelen kurum ve kuruluşlarına gönderilmiş ve güzel dönüşler alındı. Bu firmalardan biri olan ve çağrıyla ilgilenen Arçelik firması, yerel bir proje olarak üç yıldır uygulanmakta olan Düzce merkez Hürriyet Ortaokulu'nda Tasarım Beceri Atölyeleri kapsamında tam donanımlı bir Yazılım ve Tasarım Atölyesi kurulmasına destek oldular.

Okulda kurulan Yazılım ve Tasarım Atölyesinin açılışına geniş katılımla yapıldı.