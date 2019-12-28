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Öğrenciler Zabıtanın görevlerini öğrendiler

Düzce Belediyesi, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi ve toplumsal farkındalıklarının artması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.


Bu kapsamda Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere mesleklerini tanıttı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy 3. sınıf ve Anaokulu öğrencileri ile buluşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zabıta mesleği, zabıta mesleğinin görev ve yetkileri ile öğrencilerin sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler büyük bir ilgiyle zabıtayı ekiplerini dinlerken, merak ettikleri soruları sorarak bilgi edindi. Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, ilkokul seviyesindeki okullarda gerçekleştirilmeye devam edecek.

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