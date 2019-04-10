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Öğrencilerden 174. Yıl koreografisi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri 174. Yıl koreografisi yaptı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta program düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Düzce Işık İlkokulu öğrencileri 174. Yıl koreografisi oluşturdu. Öğrenciler 174 ve Polis yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü kutlamaları hafta boyunca devam edecek.

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