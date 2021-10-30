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Öğrencilerden coşkulu kutlama

DÜZCE (İHA) – Düzce Fen Lisesi öğrencileri Cumhuriyet’in 98.

DÜZCE (İHA) – Düzce Fen Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 98. Yıl dönümünü arkadaşlarına konser vererek kutladı.


Düzce Fen Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile okul konferans salonunda konser programı organize etti. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun katılım sağladığı konserde, öğrencilerden oluşan grup şarkılarla öğrencileri eğlendirdi. Ayrıca okulun 40 kişilik gitar korosu, şiirleri ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile duygu dolu bir program organize edildi.

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