Öğrencilerden en anlamlı etkinlik

Çocuklar evlerinden topladıkları atık yağları atık yağ toplama kutularına attılar.

İrfan Öztürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Düzce Belediyesinin yaptığı atık yağları toplama etkinliği gerçekleştirdiler. Öğrenciler evlerinde ki atık yağların sulara karışmaması için atık yağları toplayarak Düzce Belediyesi atık yağ toplama kutularına bıraktılar. Öğrenciler; duyarlı vatandaşlara da çevrelerine sahip çıkmaya atık yağlarını atık yağ toplama kutularına bırakmaya davet ettiler.