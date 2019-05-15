Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım etti

Akçakoca Belediyesi ile birlikte belirlenen aileler için hazırlanan ihtiyaç kolileri, belediye yetkililerince tespit edilen adreslere, Düzce Üniversitesi öğrencileri hazırlamış oldukları kolileri teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan öğrenciler, Akçakoca gibi güzel bir ilçede öğrenim görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu güzel ilçenin daha da güzelleşmesi için ellerini taşın altına kayacaklarını söylediler. Yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ile Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin farkındalığını hissettirmek, “Değer Üreten Üniversite” misyonuna katkıda bulunmak istediklerini dile getiren öğrenciler, ilçeye değer kazandırmak ve toplumsal sorunlara duyarsız kalmamak adına sosyal sorumluluk projeleri ile Akçakoca halkının yanında olacaklarını vurguladılar.