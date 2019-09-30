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Öğrencilerden öğrenci kartlarına yoğun ilgi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından öğrencilerin belediye otobüslerine indirimli binmelerine olanak sağlayan kartlara Düzce Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Düzce Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler, belediye otobüslerinden öğrenci kartı alarak indirimli, faydalanabiliyorlar. Öğrenci kartını ise Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü sağlıyor. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, kayıt belgesi yada öğrenci olduğunu belirten belge ile Düzce Belediyesi'ne başvurduğu takdirde Belediye otobüsleri öğrenci kartı temin edebiliyor.


Düzce'ye ilk defa gelen ve Düzce Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerde Düzce belediyesi Beyaz Masada verilen kartlara yoğun ilgi gösterinde uzun kuyruklar oluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kartların hazırlanması da zaman gerektirince öğrenciler kartlarını alabilmek için uzun süre bekledi.

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