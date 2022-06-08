Öğrencilerden örnek davranış

Düzce'de mesire alanlarını gezen ilkokul öğrencileri, orman yangınlarına sebep olabilecek camları topladı. Miniklerin topladığı camlar, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Çilimli ilçesinde bulunan Esenli İlkokulu öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğada temizlik çalışması yaptı. Çalışma için ilçede bulunan mesire alanlarını gezen minik öğrenciler, orman yangınlarına sebep olan camları ve cam kırıklarını topladı. Öğrenciler topladıkları camları, geri dönüştürülmek üzere Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Öğrencilere teşekkür eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Doğada bulunan camlar, özellikle ormanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için öğrencilerimiz harekete geçmişler. Duyarlı davranışları için Esenli İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.