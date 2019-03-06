Öğrencilerden Şehit ailesine ziyaret

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 2015 yılanda Şehit olan Cihan Aksarı'nın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Ali Yavuzyiğit başkanlığında Edebiyat öğretmeni Zehra Verep, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Abdulvahap Özen, Rehber öğretmen Zeki Bilgili, Şehidin köyünden olan Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Muhsin Celep ve her şubeden seçilen birer öğrenci ile 2015 yılında Dağlıca'da şehit olan Cihan Aksarı'nın Mamure köyündeki baba ocağı ziyaret edildi. Ev ziyaretinde önce, Şehit Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı'yı işyerinde ziyaret eden öğretmenler ve öğrenciler bir süre sohbet ederek şehidimizi andılar. 12. sınıf öğrencisi Bedirhan Kılıç'ın Şehit Cihan Aksarı'nın kara kalem tablosunu hediye etmesi baba Aksarı'yı çok mutlu edip duygulandırdı. Daha sonra şehidimizin baba ocağına geçen öğrenciler şehit annesi Sultan Aksarı ile sohbet ettiler. Şehit evladının çok sevdiği sarmadan öğrencilere ikram eden Sultan Aksarı, evladının çok yardım sever birisi olduğunu herkes tarafından çok sevildiğini örnek bir insan olduğunu söylerken, “Allah bir evlat aldı ama sizin gibi yüzlerce evlat verdi” dedi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi müdürü Dursun Ali Yavuzyiğit, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını onların unutulmadığını söylerken, zor şartlar altında devletin ve milletin güvenliği için kendi canlarından vazgeçen aziz Şehit Cihan Aksarı gibi yiğit evlatların var olmaya devam edeceğini vurguladı. Yavuzyiğit, "Bizler ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilinçli bir şekilde yetişip vatanımıza hizmet etmeleri için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bilinçli nesil yetiştirmek için gayret ediyoruz. Oğlunuzu öyle güzel yetiştirmişiniz ki bu güzelliğin sonucunda en yüksek mertebe olan şehittik nasip oldu. Böyle güzel evlat yetiştirdiğiniz için Allah sizden razı olsun" dedi.

Şehit annesi Sultan Aksarı ise bu ziyaretten dolayı Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Ziyaretin ardından öğrenci ve öğretmenler Şehit Cihan Aksarı'nın kabrine giderek dua ettiler.