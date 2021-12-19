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Öğrencilerden "Sesin Benim Dünyam" projesi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrenciler tarafından başlatılan "Sesin Benim Dünyam" projesi, İl Halk Kütüphanesinde görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrenciler tarafından başlatılan "Sesin Benim Dünyam" projesi, İl Halk Kütüphanesinde görüşüldü.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde sivil toplum kuruluşlarının gençler için hazırladığı projelere maddi ve manevi olarak destek veriyor. Bu kapsamda Düzce'de öğrencilerin sesli kitap kütüphanesine ilişkin hazırladığı "Sesin Benim Dünyam" projesine de destek verildi. Düzce İl Halk Kütüphanesi'ne giden proje koordinatörü öğrenciler, projeleri hakkında Kütüphane Müdürü Hilal Ay'a bilgiler verdi. Görüşmede, sesli kitap projesi de konuşuldu, kütüphaneden verilen destekler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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