Öğrencilere 112 Acil Çağrı eğitimi verildi

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 112'nin tanıtım programı tüm hızı ile devam ediyor. Proje kapsamında 112'nin tanıtılması için tüm okullara tanıtım videosu ve görseller gönderildi. Okullarda 112'nin faaliyetlerini aktaran etkinlikler düzenlendi. Anaokullarında ki öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için tiyatro etkinliklerinin de yapıldığı tanıtımlar kapsamında il genelinde 5 bin 347 öğretmen ve 63 bin 514 öğrenciye ulaşıldı.