Öğrencilere Ahilik anlatıldı

Bayan koordinatörler Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere Ahilik anlatımını gerçekleştirdi.

Düzce Müftülüğü gençlere yönelik olarak faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Belirlenen gençlik koordinatörleri dönem öncesinde yapacakları çalışmalardan birisi olan liselerde eğitim programının ilki Bayan Gençlik Koordinatörü Neşe Yaldız tarafından verildi. Mevlana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde ahilik konusu ile ilgili bilgilendirme yapılırken, gençlere çeşitli konularla ilgili de sorular soruldu. Okul idaresi ve öğretmenlerinin destek verdiği programın ilerleyen günlerde başka okullarda da yapılması planlanıyor.