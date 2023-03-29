İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere akran zorbalığı eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından okullarda öğrencilere akran zorbalığı ile ilgili eğitim veriliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından okullarda öğrencilere akran zorbalığı ile ilgili eğitim veriliyor.


Akçakoca Gençlik Merkezi Psikoloğu Eylül Berfin Tarım tarafından Beyören Ortaokul öğrencilerine “Akran Zorbalığı ve Teknoloji Bağımlılığı“ il ilgili olarak bir öğrenci ya da öğrenci grubu tarafından tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz kalması yani akran zorbalığı ile ilgili bilgiler verildi.

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