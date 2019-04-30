Öğrencilere ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi

Koordinatörlüğünü İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç'ın yaptığı ve Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program 2. sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitim 4 gün sürdü. Eğitimin teorik kısmı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda, uygulama kısmı ise Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans sürüş teknikleri eğitim alanında gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan eğitimin ilk gününde, açılış konuşmasını yapan İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Ümit Kılıç, ASTE eğitiminin normalde Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik yapılan bir eğitim olduğunu ve Düzce Üniversitesi'nde ilk kez uygulamalı olarak bu eğitimin öğrencilere de yapılmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti. Bu eğitimin çok az üniversitede gerçekleştirildiğini, İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin bu konuda çok şanslı olduğunu belirten Öğr. Gör. Ümit Kılıç, öğrencilerin mezuniyet sonrası acil tıp teknikeri olarak (Paramedik) çalışacaklarını, görev ve yetkileri arasında gerektiğinde ambulans sürücülüğü yapabileceklerini sözlerine ekledi. Eğitimin öğrenciler açısından önemli olduğunu söyleyen Kılıç, öğrencilerin mezun olmadan Sağlık Bakanlığı onaylı ASTE belgesine sahip olacaklarını dile getirdi. Bu belgeyle öğrencilerin mezuniyet sonrası almaları gereken temel modül eğitimlerden birini almış olacaklarını söyleyen Öğr. Gör. Ümit Kılıç, göreve başladıklarında bunun bir avantaj olacağını ve istihdam edilmeleri konusunda büyük kolaylık sağlayacağını dillendirdi. ASTE'nin; ambulans kazalarının azaltılması, hasta ve çalışan güvenliği açısından ambulansın trafikte daha güvenli kullanılması, personelin bilinçli, etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunması açısından önemli olduğunu da belirtti.

Öğr. Gör. Ümit Kılıç, konuşmasının sonunda bu eğitimin gerçekleşmesinde destek sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürlüğü'ne, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne ASTE Koordinatörü Murat Yıldız'a ve eğitmenlere teşekkür ederek verimli bir eğitim olması dilekleriyle sözü ASTE Koordinatörü Murat Yıldız a bıraktı.

Konuşmasında eğitimin öneminden ve içeriğinden bahseden ASTE Koordinatörü Murat Yıldız ve diğer eğitmenler, araç mekaniği, basit arızalar, araç bakımı, araç güvenlik sistemleri, sürüş hazırlıkları, kavşaklar, geçiş üstünlüğü virajlar, hız problemleri, takip mesafesi, ambulanslarda siren ışık kullanımı ve ambulans kazaları konusunda öğrencilere ayrıntılı bilgiler verdi.

Eğitimin ikinci gününde, Sakarya'daki uygulamalarda öğrencilere Öğr. Gör. Ümit Kılıç, üçüncü günündeki uygulamalara ise Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hacer Alemdar eşlik etti.

Eğitimlerde, 3 ambulans hazır bulundu. ASTE Koordinatörü Murat Yıldız ve 8 eğitmen, 31 öğrenciye gruplar halinde oluşturulan ambulans sürüş parkurlarında uygulamalı olarak eğitim verdiler. Uygulamalarda T-sokak, ambulans günlük bakımı, park yapma, şerit değiştirme, panik fren, kontrollü fren, stepne değiştirme, kaçamak manevra, slalom, zincir takma konularında eğitim verildi. Zorlu parkurları ve yazılı sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı onaylı ASTE sertifikasını almaya hak kazandı.

Eğitimin son gününe; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hacer Alemdar, Koordinatör Öğr. Gör Ümit Kılıç, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Eğitim sonunda, ASTE Koordinatörü Murat Yıldız ve eğitmenlere vermiş oldukları emek ve katkıdan dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu.