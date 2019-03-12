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Öğrencilere bireysel temizlik ve hijyen eğitimi

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim elemanları, Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Bireysel Temizlik ve Hijyen" konulu eğitim verdi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim elemanları, Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Bireysel Temizlik ve Hijyen" konulu eğitim verdi.


Sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim semineri; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı Öğr. Gör. Yeliz Dinçer ile İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Hacer Alemdar tarafından verildi. Eğitime, ortaokul 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu personeli yoğun ilgi gösterdi.


Program, okul yönetimi tarafından Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarına yaptıkları çalışmalar ve başarılı sunumları için teşekkür edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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