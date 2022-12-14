İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere Biyoçeşitlilik anlatılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri okullara tek tek giderek Doğa ve Biyoçeşitlilik eğitimlerini vermeye devam ediyor.


Düzce'de öğrencilere biyoçeşitlilik aktarılmaya devam ediliyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelere giderek okulları ziyaret ediyor. Müdürlük personelleri son olarak Çilimli ilçesi Esenli Ortaokulu'nu gitti. Öğrenciler ile bir araya gelen ekipler doğa ve biyoçeşitlilik konusunda geniş bilgilendirmelerde bulundu.

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