Öğrencilere canlı bilgilendirme yapıldı

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretim görevlisi Yasemin Olgaç Akar'ın yönetiminde yapılan ve sosyal medya platformu üzerinden yapılan canlı yayın bilgilendirme etkinliğinde Prof. Dr. İlhan Genç'e; Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ile İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert eşlik etti.

Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in de 2022- 2023 akademik döneminde Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri gönülden kutladığını ifade ederek, başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmeleri temennisinde bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin merak ettikleri ve ihtiyaç duyacakları; kayıt, burs ve yurt olanaklarına dair açıklamalarda bulunulan etkinlikte; Düzce'nin ulaşımı kolay, güvenli ve doğal güzellikleri ile tam bir öğrenci şehri olduğu vurgulandı.

Düzce Üniversitesi'nin başarılı üniversiteler arasına adını yazdırdığını vurgulayan Prof. Dr. Genç, öğrencilere üniversitede birey olması yönünde eğitim verildiğini, dolayısıyla kişi kendi öz disiplinini kendisi oluşturması gerektiğini ifade etti. Düzce'nin eğitim öğretim için kolay ve verimli bir şehir olduğuna vurgu yapan Genç, öğrencilerin de kendi niteliklerini artırmak için bilgi ve becerilerini geliştirmek için gayret göstermeleri tavsiyesinde bulundu.